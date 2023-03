VIDEO: Alonso klopt landgenoot Sainz voor P3 in F1 Bahrein Spaans onderonsje in de Grand Prix van Bahrein: Fernando Alonso strijdt met zijn landgenoot Carlos Sainz om de derde plek. De tweevoudig wereldkampioen beslist het onderlinge duel in zijn voordeel en gaat de Ferrari-coureur voorbij. Bekijk hieronder de beelden.