VIDEO: Alonso boos op Alpine-teamgenoot Ocon in F1 Brazilië Fernando Alonso en Esteban Ocon kwamen elkaar kort na de start al tegen, maar later weer. Daarbij verloor de Spanjaard een stuk van zijn voorvleugel en was absoluut niet blij met zijn Franse teamgenoot. De man uit Oviedo laat boos horen hoe hij over de touché denkt.