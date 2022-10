VIDEO: Fernando Alonso beklaagt zich over Lewis Hamilton tijdens VT2

Horner haalt hard uit naar concurrenten: "We hebben nul voordeel gehad"

Christian Horner noemt de beschuldigingen van andere Formule 1-teams over het budgetplafond 'schokkend' en 'respectloos'. De Red Bull-teambaas betoogt dat zijn team 'geen enkel voordeel' heeft gehad van een eventuele overtreding in 2021. Horner voegt toe dat de FIA beter naar de relevante kosten moet kijken en dat Red Bull geen enkel succes aan extra uitgaven te danken heeft. "Die beschuldigingen zitten mijlenver van de realiteit af. Het is echt schokkend en brengt ons team schade toe."