VIDEO: Alonso veroorzaakt safety car na spin in Pouhon De zaterdag van de Grand Prix van België is van kwaad tot erger gegaan voor Fernando Alonso. Nadat hij al dankzij een crash van teamgenoot Lance Stroll niet verder kwam dan de vijftiende startplek, was hij enkele ronden na de start van de sprintrace de oorzaak van de gele vlag en safety car. Hij spinde in Pouhon en eindigde zijn sprintrace in de grindbak.