F1-update: Valse start voor Verstappen in Imola, Aston Martin boos

Technische problemen voor Max Verstappen, optimisme bij Mercedes, opvallende uitspraken van Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer en Nikita Mazepin die wederom (en ook meermaals) in de fout ging. In minder dan tien minuten praten we je volledig bij over de vrijdag in Imola, met daarin ook de visies van de hoofdrolspelers. Bekijk hierboven de volledige video!

