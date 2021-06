F1-update: Verstappen begint sterk, Red Bull boos na FIA-ingreep

Verstappen was vrijdag in beide vrije trainingen de snelste man in Oostenrijk, maar het verschil met Lewis Hamilton is wellicht kleiner dan het lijkt. Valtteri Bottas kende in de tweede Mercedes een mindere dag, terwijl teambazen Christian Horner en Toto Wolff in de persconferentie weer voor de nodige actie zorgden. Ook Pirelli had aan het eind van de dag nog een verrassing in petto.

Dat en nog veel meer komt aan bod in een nieuwe Formule 1-update, waarin alle actie wordt geanalyseerd. De volledige video over de vrijdag in Spielberg is bovenaan deze pagina te zien.

