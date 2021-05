Voor het eerst sinds 2019 is het Formule 1-circus deze week neergestreken in Monaco. Op de woensdag voorafgaande aan de Grand Prix deelde Lewis Hamilton er alvast wat speldenprikjes uit aan Max Verstappen, die zelf scherp reageerde op uitspraken van de Brit. In een nieuwe F1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers terug op de dag en wordt ook het overige nieuws doorgenomen: van de contractverlenging voor Lando Norris tot de progressie van Sergio Perez.

