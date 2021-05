F1-update: Verstappen ontevreden, Ferrari verrast in Monaco

Voor het eerst sinds november 2019 stonden er donderdag in Monaco weer eens twee Ferrari’s bovenaan de tijdenlijsten. Ondanks een kapotte versnellingsbak in de ochtend was Charles Leclerc op eigen bodem de snelste van de dag, gevolgd door Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Kunnen we de rode bolides ook op zaterdag en zondag vooraan verwachten in het prinsdom? Max Verstappen en Lewis Hamilton houden er in ieder geval sterk rekening mee.

In een nieuwe Formule 1-update blikken we terug op de trainingsdag in Monaco, vertellen we wat de hoofdrolspelers te melden hadden en hebben we het uitgebreid over de ‘flexiwings’, die achter de schermen voor flink wat onvrede zorgen bij een aantal teams, waaronder Mercedes.

