In een nieuwe Formule 1-update wordt het wegkapen van vijf motorspecialisten van Mercedes door Red Bull Powertrains uitgebreid besproken. Ook aandacht voor wat volgens Verstappen het voornaamste verschil is tussen de motoren van Mercedes en Honda en wat hijzelf vindt van het hele track limits-gebeuren in Portugal. Tenslotte wordt er nog even stilgestaan bij Valtteri Bottas, die de geruchten over zijn positie bij Mercedes counterde met een venijnige sneer naar Red Bull.

