Ongeveer de helft van het veld is op het moment dat de lampen op groen gingen direct de baan op gereden. Max Verstappen houdt zijn kruit nog even droog, maar hij zal later nog wel weer acte de présence geven. Zhou Guanyu kende geen makkelijke start. Het rempedaal van de Chinees begaf het en in de pits kwam hij met horten en stoten binnen.

De eerste tijden staan ook al op de borden, maar heel representatief is het allemaal nog niet. De verwachting is ook dat pas later vanmiddag echt serieuze tijden gereden worden, want dan zijn de omstandigheden gelijk aan de kwalificatie morgenmiddag.