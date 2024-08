VIDEO: F1-rookie Colapinto houdt Williams maar net uit de muur

De jonge Argentijn is door Williams aangesteld als vervanger van de ondermaats presterende Logan Sargeant. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië werd hij in het diepe gegooid. De debutant bouwde zijn training rustig op en verbeterde zich gestaag. Lang reed hij een foutloze sessie, maar in de slotminuten ging het toch even fout. Colapinto schoot in de laatste sector kort van de baan en hobbelde door het grind, maar bleef uit de muur en kon zijn weg naar de pits vervolgen.

Eerder in de training kon dat niet gezegd worden van mede-rookie Andrea Kimi Antonelli. Het Mercedes-talent maakte zijn eerste opwachting tijdens een Grand Prix-weekend, maar eindigde al binnen tien minuten met een harde klap in de muur.