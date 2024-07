Noodweer op Hungaroring, McLaren F1 opnieuw slachtoffer

De Hungaroring, waar dit weekend de Grand Prix van Hongarije verreden wordt, kreeg op woensdag te maken met een enorme hoosbui. Veel teams waren nog bezig met het opbouwen van de pitbox en de hospitality, maar die werkzaamheden werden ernstig verstoord door Moeder Natuur. Het water steeg tot grote hoogten, onder meer in de pitstraat van het circuit. Op sociale media is te zien hoe hevig de regenbuien waren die over het complex trokken. Bij McLaren werd het dak van de hospitality getrokken door rukwinden. Dat is de tweede tegenslag binnen enkele weken voor het team uit Woking, want in Spanje ontstond er al brand in de hospitality-unit. De storm veroorzaakte ook schade in de paddock van de Formule 2 en Formule 3.

Het circuit stond naar schatting meer dan 15 centimeter onder water.

Door de schade werd ook een scherm bij de ingang van de pitstraat weggeslagen.

De verwachting is dat er tijdens het raceweekend geen hinder ondervonden wordt door regen. Sterker nog: de voorspellingen geven brandende zon en temperaturen van ruim boven de 30 graden Celsius aan. De kans op regen tijdens de baanactie is nagenoeg nihil.