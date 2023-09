VIDEO: F1, MotoGP en rally-auto's nemen het tegen elkaar op in ultieme dragrace

Voor deze dragrace heeft Red Bull de RB8 van stal gehaald. Red Bull-reserve en AlphaTauri-coureur Liam Lawson kreeg de kans om deze Formule 1-bolide uit 2012 zo snel mogelijk van de startlijn te krijgen. Dani Pedrosa had als KTM Red Bull-rijder de eer om de MotoGP te vertegenwoordigen en had op basis van de statistieken de beste kaarten in handen, met een lichtgewicht RC16 MotoGP-motor. In de 600 pk sterke World Rallycross-auto stapte Timmy Hansen, de RX-kampioen van 2019. Ook het World Rally Championship werd vertegenwoordigd in deze dragrace: Adrien Fourmaux kroop achter het stuur van de M-Sport Ford met 550 pk.

Ten slotte verschijnt in de laatste poging nog een bijzonder voertuig op de startgrid: de Ford E-Transit Supervan. Romain Dumas mocht deze opvallende vertoning met 1.500 kW, omgerekend 2.040 pk, naar de eindstreep jagen. Dat deed Dumas eerder dit jaar ook al. Toen trotseerde hij de beroemde Pikes Peak met de Ford Supervan, al was dat toen met een versie die over ruim 1400 pk beschikte. Hij werd toen tweede. Komend weekend wordt de Supervan door Jos Verstappen over de Nordschleife gestuurd.