VIDEO: F1-coureurs worstelen met bijzonder veel regen aan eind VT2 Canada De verwachte regen is aan het eind van de tweede training gekomen en ook meteen in grote hoeveelheden. In de slotminuten gingen de hemelsluizen open boven het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, te beginnen bij de hairpin voorafgaand aan het lange rechte stuk. Het confronteerde de Formule 1-coureurs ineens met bijzonder listige omstandigheden. "Dit is heel tricky, het is gewoon aquaplaning", reageerde Carlos Sainz bijvoorbeeld via de boordradio.