VIDEO: F1-coureurs en teambazen kijken uit naar Zandvoort

Rudy van Buren officieel in dienst bij Red Bull Racing: “Een jongensdroom”

Rudy van Buren is woensdag officieel aangekondigd als Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver. Hij werkt achter de schermen in de fabriek van Red Bull Racing mee aan het succes van Max Verstappen en Sergio Perez op de baan. Motorsport.com ging met de 30-jarige simulatorrijder in gesprek over het belang van de simulator, de winnaarsmentaliteit binnen Red Bull en zijn eigen racecarrière.