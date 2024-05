VIDEO: F1-coureurs dicht langs de muren in VT1 Monaco

De Formule 1-coureurs laten er geen gras over groeien. Vanaf het moment dat de lichten op groen gingen in de pits werd het asfalt veelvuldig gebruikt. Niet alleen worden er veel rondjes gereden, maar er wordt ook flink gas gegeven. Onder andere Max Verstappen heeft de vangrail van het parcours al geschampt. Crashes zijn er nog niet, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat we de eerste rijder in de muur zien.

Een blik op de tijdenlijsten laat zien dat Ferrari goed aan de dag is begonnen. Charles Leclerc is halverwege het snelste, voor Max Verstappen en Carlos Sainz.