VIDEO: F1-actie in Jeddah barst los: Max Verstappen vroeg actief

Na een paar dagen relatieve rust moeten de Formule 1-coureurs in Saudi-Arabië weer vol aan de bak. Op het Jeddah Corniche Circuit is de eerste vrije training van start. Na ongeveer iets meer dan een halve training is er weinig te zeggen van de tijden, maar het is wel een drukte van belang op het snelle parcours.

Max Verstappen liet al vroeg zijn gezicht zien en ging in eerste instantie voor de hards. Net na het halverwege punt stapte hij over op de softs om daarmee een snelle ronde te noteren. Daarin slaagde hij glansrijk, want hij noteerde een snelle tijd waarmee hij tijdelijk aan de leiding ging. George Russell is voorlopig drie duizendsten sneller. De gaten zijn dus heel klein in de top.

Update: Verstappen is een paar ronden later een stuk sneller gegaan. Het gat is richting Russell nu zo'n drie tienden.