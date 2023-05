VIDEO: Ocon valt kort stil met problemen in tunnel Monaco in VT3 Esteban Ocon heeft in de derde vrije training de eerste gele vlag veroorzaakt. Er zijn mechanische problemen met de Alpine A523 en de Fransman valt in de tunnel stil. De coureurs achter hem rijden om hem heen en even later kan Ocon de bolide wel richting de pitstraat rijden, maar het is zeker geen geweldig begin van de belangrijke zaterdag voor Ocon.