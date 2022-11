VIDEO: Esteban Ocon rapste in tweede vrije training F1 Brazilië

Zoals inmiddels bekend is het Braziliaanse Grand Prix-weekend anders dan anders. Het Autodromo Jose Carlos Pace is het decor van de derde en laatste Formule 1-sprintrace van 2022. De kwalificatie werd een om niet snel te vergeten en zag door de verraderlijke omstandigheden Kevin Magnussen als man die de sprintrace van pole-position vertrekt. De tweede en laatste oefensessie verliep compleet droog, iets dat ook de verwachting is voor de sprintrace.

Esteban Ocon deed in de laatste voorbereidingen op deze sprintrace de beste zaken. De Franse Alpine-coureur snelde naar een 1.14.604 en bleef Red Bull-coureur Sergio Perez met iets minder dan twee tienden seconde voor. Op P3 vonden we George Russell, die drie tienden liet liggen op de rapste tijd. Fernando Alonso en Max Verstappen meldden zich op respectievelijk de vierde en vijfde positie. Nicholas Latifi kende een aantal momentjes. De Canadees schoot van de baan en werd later nog gehinderd door Checo. Logan Sargeant nam de auto van Alexander Albon over en reed meer dan honderd kilometer. Hierdoor verzamelde de Amerikaan zijn volgende licentiepunt.

Bekijk een uitgebreide samenvatting van de tweede training bovenaan dit artikel.