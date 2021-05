Max Verstappen werd zondag in Barcelona niet alleen op snelheid, maar ook in tactisch opzicht afgetroefd door Lewis Hamilton en het team van Mercedes. In gesprek met Motorsport.com Nederland blikt Knoors uitgebreid terug op de race.

Teamsport

“Het mooie is dat je een gevecht om niet alleen de racewinst, maar ook het kampioenschap hebt tussen twee verschillende teams met twee heel verschillende auto’s en twee fantastische coureurs. Ja, ik vind het leuk”, vertelt Knoors, die ook als teambaas van MTEK jarenlang met BMW actief was in de DTM en het WEC. “Je ziet nu ook echt dat racen een teamsport is en dat je niet alleen de coureur, maar ook de engineers en de mechanics allemaal samen moet hebben om er een goed resultaat uit te krijgen.”

Sergio Perez

In die teamsport stond Max Verstappen er zondag naar eigen zeggen alleen voor. De RB16B moest in de race qua snelheid zijn meerdere erkennen in de Mercedessen, maar de Nederlander was ook tactisch in het nadeel omdat hij – in tegenstelling tot Hamilton – geen gebruik kon maken van zijn teamgenoot in de strijd vooraan. Knoors, die zelf als motorengineer van Ferrari nog heeft samengewerkt met Sergio Perez in de tijd dat deze voor het team van Sauber reed, denkt nog altijd dat Red Bull er goed aan heeft gedaan om de Mexicaan tijdens de winter aan boord te halen. Het wordt echter wel tijd dat de nieuwe teamgenoot van Verstappen structureel gaat leveren: ‘Ik schat hem echt wel hoger in dan Albon, dat zeker. Hij moet nog een beetje zijn weg vinden, maar je mag nu toch wel een beetje gaan verwachten van: “Ja, laat maar eens zien.” Ik geloof dat hij het op bepaalde momenten ook wel heeft laten zien, maar je wilt dat hij dat constant doet.”

“Ik kan de frustratie van Max wel begrijpen, want Sergio is gehaald met het idee dat Red Bull met twee auto’s Mercedes onder druk gaat zetten. Dat kwam er in deze race niet uit. Ik denk dat ze wel meer mogen verwachten en hoop dat Sergio het binnenkort ook kan laten zien.”

Ferrari, een tegenvallende Alonso en het motorproject van Red Bull

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Knoors, waarin hij het onder andere heeft over de stijgende lijn van Ferrari, maar ook over een tegenvallende Fernando Alonso. Uiteraard wordt er ook uitgebreid gepraat over het nieuwe motorenproject van Red Bull, waarmee de Oostenrijkse renstal een bijzonder ambitieus avontuur aan gaat.