VIDEO: De ellenlange pitstop van Max Verstappen in F1-race Mexico

Na zijn twee straffen in de Formule 1-race in Mexico heeft Max Verstappen een van zijn langste pitstops in zijn carrière uitgevoerd. Twintig seconden mochten de monteurs niet aan zijn auto zitten, waarna de Nederlander voorzien werd van een vers setje hards. Hou de stopwatch er maar bij om te controleren of alles inderdaad twintig seconden duurde.