VIDEO: De eerste meters van Nyck de Vries in de AlphaTauri AT04 In aanloop naar de wintertest in Bahrein voerde AlphaTauri achter gesloten deuren een shakedown uit met de nieuwe AT04. Nyck de Vries en Yuki Tsunoda kwamen op het Misano World Circuit in actie tijdens een filmdag. Bekijk hier de beelden van de shakedown.