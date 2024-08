VIDEO: Eerste F1-auto's op drijfnat Zandvoort in actie

Na een maand zomerstop is de Formule 1 weer in actie. De teams zijn naar Zandvoort afgereisd voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Het weer speelt echter een negatiever rol, want het heeft veel geregend en de wind is flink aan het waaien. Veel coureurs keken eerst de kat uit de boom, na een minuut of 25 staan er maar 3 tijden op de borden. Max Verstappen is net voor het eerst de baan opgereden en geeft het thuispubliek een reden om te juichen. Ook de zon is voorzichtig doorgebroken.