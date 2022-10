VIDEO: Eerbetoon aan Mateschitz voorafgaand aan F1 Grand Prix van Amerika Op de grid van het Circuit of the Americas in Austin staat de Formule 1-wereld collectief stil bij het overlijden van Red Bull-oprichter en mede-eigenaar Dietrich Mateschitz. Veel Red Bull-medewerkers dragen deze zondag een spijkerbroek, aangezien het bij de kledingstijl van Mateschitz paste en in de pitbox klinkt muziek van The Rolling Stones - zijn favoriete band. Voorafgaand aan de start volgde het collectieve eerbetoon ter nagedachtenis aan de Oostenrijker. Kijk hier de beelden terug.