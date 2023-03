De in 2022 geïntroduceerde technische reglementen hadden als belangrijkste doelstelling om langdurig volgen en inhalen van andere auto's gemakkelijker te maken. De Grand Prix van Bahrein gold als openingsrace dan ook als belangrijke testcase om te kijken of de nieuwe regels daadwerkelijk brachten wat ervan verwacht werd. Hoewel na één race een conclusie trekken natuurlijk niet mogelijk is, gaven Charles Leclerc en Max Verstappen wel een positief eerste signaal af.

Leclerc en Verstappen kwalificeerden zich in Bahrein op de eerste startrij en lagen ook in de race op de voorste posities, toen zij na de eerste ronde pitstops met elkaar in een gevecht om de leiding belandden. Het werd een duel dat de kijkers naar het puntje van de stoel liet bewegen, met maar liefst zes inhaalacties in een tijdsbestek van drie ronden. Na een remfoutje van Verstappen bij zijn laatste inhaalpoging was het duel ten einde, waarna de wereldkampioen het einde van de race niet zou halen vanwege een probleem dat gerelateerd was aan het brandstofsysteem. Het volledige duel tussen de Nederlander en Leclerc is bovenaan deze pagina te zien.