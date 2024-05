VIDEO: Drukte op F1-circuit Monaco bij start VT1

He verkrijgen van ritme op het Formule 1-circuit van Monaco is van groot belang. Daarom zijn alle coureurs vroeg op de baan te vinden. Het is ook druk aangezien er voor de tweede vrije training wat regen voorspeld is, waardoor het geen ideale omstandigheden zijn om de afstelling van de auto te perfectioneren. De meeste rijders hebben al een aardig aantal rondjes achter de naam staan. Alleen Pierre Gasly heeft een probleem. De Fransman moest zijn Alpine de pits in sturen vanwege een probleem met de motor.