VIDEO: Dramadag Gasly krijgt vervolg met crash in Q1 F1 Baku De vrijdag van de Grand Prix van Azerbeidzjan is uitgedraaid op een drama voor Pierre Gasly. Na het hydraulische lek in VT1 heeft Alpine hard gewerkt om zijn auto gereed te krijgen voor de kwalificatie en daar is het team in geslaagd. De Fransman is er daarna echter niet in geslaagd om zijn auto uit de muur te houden, waardoor hij in bocht 3 de rechterflank van zijn bolide beschadigde, zijn auto moest parkeren en de tweede code rood van Q1 veroorzaakte. De beelden van de crash zie je in de onderstaande video.