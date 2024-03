Mercedes zat er in de derde training nog zo goed bij, maar de lijn kan niet doorgetrokken worden naar de kwalificatie. In het eerste gedeelte bevond George Russell zich tot de slotfase in de gevarenzone, maar in Q2 werd Lewis Hamilton het grootste slachtoffer. De Engelsman kwam slecht voor de dag en noteerde slechts een elfde tijd. Yuki Tsunoda profiteert volop en zet een uitroepteken achter zijn goede vorm dit weekend door Q3 te halen.