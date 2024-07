VIDEO: Drama voor Russell, uitvalbeurt F1 Silverstone

Op zaterdag was George Russell nog de grote man op het Formule 1-circuit van Silverstone, een dag later ziet het leven er een stuk minder florissant uit. De Brit moet namelijk halverwege de race zijn Mercedes de pits in sturen en opgeven. Het team verklaart dat er een probleem met de watertoevoer is. Dat moet pijn doen voor de coureur die podiumkansen had.