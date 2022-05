VIDEO: Dominante Leclerc valt met problemen uit in GP Spanje

De Grand Prix van Spanje had tot zijn uitvalbeurt niet beter kunnen verlopen voor Charles Leclerc. Nadat hij zaterdag al pole-position pakte, wist hij dat zondag om te zetten in kopstart door Max Verstappen achter zich te houden. De Red Bull Racing-coureur kon druk zetten op de leider van Ferrari, maar na een uitstapje door het grind viel de Nederlander terug tot achter George Russell en Sergio Perez. Koren op de molen voor Leclerc, die op dat moment al een comfortabele voorsprong van bijna tien seconden had opgebouwd richting zijn naaste achtervolger.

Die voorsprong stelde Leclerc bovendien in staat om zijn eerste pitstop langer uit te stellen ten opzichte van de coureurs achter hem. De Monegaskische WK-leider kwam desondanks als leider terug op de baan en wist vervolgens zijn voorsprong op Russell weer uit te breiden tot ruim 10 seconden, toen in ronde 27 het noodlot toesloeg voor de man van Ferrari. Bij het insturen van bocht 9 verloor Leclerc flink wat snelheid, ogenschijnlijk vanwege een probleem met zijn krachtbron. Aan het einde van de ronde parkeerde hij zijn F1-75 in de pitbox van Ferrari, waarmee hij voor het eerst dit seizoen vroegtijdig klaar was met een race.

Ferrari heeft inmiddels ietwat duidelijkheid gegeven over de oorzaak van Leclercs uitvalbeurt. De klassementsleider moest zijn bolide in de pits parkeren vanwege een nog niet geïdentificeerd probleem met zijn krachtbron.

Bekijk hieronder hoe de race van Charles Leclerc ten einde kwam