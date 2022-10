VIDEO: Dit moment bezorgde Verstappen tweede wereldtitel in Japan

Max Verstappen reed in Japan overtuigend naar zijn twaalfde zege van het seizoen, nadat de race door zware regenval uiteindelijk maar zo'n 40 minuten duurde. Charles Leclerc streed intussen met Sergio Perez om de tweede plaats en leek die positie mede door een foutje in de laatste bocht te behouden, waarmee hij genoeg zou doen om de beslissing in het kampioenschap uit te stellen tot de GP van de Verenigde Staten. De stewards besloten echter om de Ferrari-coureur wel een straf toe te kennen wegens het behalen van een voordeel door buiten de baan te gaan. Zodoende klom Perez naar P2, viel Leclerc terug naar P3 en werd Verstappen alsnog kampioen in Japan.

In de video bovenaan deze pagina zie je de strijd tussen Leclerc en Perez in de laatste ronde, die eerstgenoemde zijn straf opleverde.