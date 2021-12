VIDEO: De weg van Max Verstappen naar de Formule 1-wereldtitel

De droom die Max Verstappen jarenlang deelde met vader Jos is zondag in Abu Dhabi uitgekomen: Formule 1-wereldkampioen worden! Nadat hij alles gewonnen had in de karts maakte de Limburger met Van Amersfoort Racing de overstap naar de autosport, waar hij al snel werd opgemerkt door Red Bull-adviseur Helmut Marko die hem een F1-contract aanbood. Samen met Red Bull Racing heeft Verstappen een aantal imposante jaren achter de rug, wat uiteindelijk leidde tot de wereldtitel.

In een fraaie video blikt Red Bull in een razendsnel tempo terug op de weg naar de top van Verstappen. De jongensdroom is uitgekomen, maar de honger naar succes is nog lang niet gestild.