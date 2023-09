Waar we in Zandvoort een kwalificatie voorgeschoteld kregen waar ook nog een regenbuitje bij geserveerd werd, was het in Monza zonnig en droog. De ideale omstandigheden om voor de Tifosi af te reizen naar de Italiaanse baan en ze waren dan ook in grote getalen aanwezig. De fans werden getrakteerd op een grote verrassing. Niet Max Verstappen en Red Bull Racing gingen er met de pole van door, maar Ferrari-coureur Carlos Sainz pikte de eerste tijd in.

Dat tot groot genoegen van de Ferrari-fans, die zich duidelijk lieten horen nadat duidelijk was dat hun held de pole binnen had. De Spanjaard zelf was vanzelfsprekend ook erg blij en liet dat ook duidelijk merken. Verstappen was niet geheel ontevreden met een tweede tijd, want zeker op race pace liggen er voldoende kansen om zondag alsnog de Grand Prix naar zich toe te trekken.

Achter deze twee heren was Charles Leclerc iets minder vrolijk. De Monegask zag zijn teamgenoot de pole wegkapen en had graag zelf vooraan mogen starten. Voor de duizenden fans maakt dat weinig uit, want het was al boven verwachting dat de Scuderia met twee auto's in de top-drie terecht kwam. Overigens was het nog even spannend voor de fans of de Ferraris inderdaad P1 en P3 werden, want in hun outlap reden ze langzamer dan de toegestane 1.41. Na uitleg van het management van de renstal werd het door de vingers gezien en mogen beide coureurs opgelucht ademhalen.

De kwalificatie verliep zonder echte incidenten. Ocon stoof nog even door het grind, maar kon relatief schadevrij door. Ook zagen we wat incidenten met in de weg rijden, maar die werden door de stewards met de mantel der liefde bedekt.