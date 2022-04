VIDEO: De filosofie achter het Formule 1-circuit in Miami

Op 8 mei is het eindelijk zover. Dan wordt er voor het eerst een Formule 1-race verreden in de Amerikaanse stad Miami. De wedstrijd vindt plaats op een 5.410 meter lange baan rond het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Inhalen moet op zeker drie punten mogelijk zijn, waaronder aan het einde van het 1,2 kilometer lange rechte stuk naar bocht 17, waar de coureurs met een snelheid van zo’n 320 kilometer per uur aankomen.

“Racen komt bij ons op de eerste plaats”, aldus Charles Metcalfe, engineer bij Apex Circuit Design, die sinds het begin betrokken is bij het project. “We hebben ons tot doel gesteld om de teams, auto’s, race-engineers en natuurlijk coureurs uit te dagen. We hebben daarom gefocust op de bochtenvolgordes en een goede mix van snelle en langzame bochten. We hebben daarvoor veel simulatiewerk verricht, waarbij we opzettelijk op zoek gingen naar verschillende soorten bochtenvolgordes die verschillende afstellingen belonen.”

“De bochten 4 tot en met 8 vormen een zeer snel gedeelte waar het waarschijnlijk moeilijk inhalen zal zijn en waar een goede performance bij het uitkomen van bocht 8 cruciaal zal zijn voor een goede rondetijd. Daarna volgen de snelle bochten 9 en 10, waar het fantastisch zou zijn als de wagens daar zij aan zij doorheen zouden gaan”, aldus Metcalfe.

“In sector 3 hebben we met de bochten 14 tot en met 16 een paar langzame knikken“, vervolgt hij. “Dat gedeelte is erg technisch. We hopen hiermee de race-engineers uit te dagen bij het vinden van de juiste set-up. Dit is een stratencircuit met een paar zeer uitdagende bochten, waar je normaal gesproken voor veel downforce zou gaan, maar er zijn ook een paar zeer lange rechte stukken en snelle bochtenseries, waar het rijden met minder drag de voorkeur zou hebben. Daar moet dus een compromis voor gevonden worden. Verder zal het interessant zijn om de verschillen in topsnelheid te zien tussen de teams. We hopen veel verschillende keuzes te zien voor een zo spannend mogelijke race.”

Het Miami International Autodrome.