VIDEO: Met Coulthard en Red Bull onboard over het TT Circuit Assen David Coulthard tekende tijdens de Jack's Racing Day van 2022 voor de gebruikelijke Formule 1-demonstratie op het TT Circuit Assen. De Schot stapte voor de gelegenheid in de Red Bull RB8, oftewel de bolide die Sebastian Vettel in 2012 aan zijn derde wereldtitel bracht. Het gevaarte is anno 2022 nog altijd voorzien van een Renault V8-motor, waardoor toeschouwers in de Drentse hoofdstad ook op het pure F1-geluid werden getrakteerd. Voor wie met DC over TT Circuit wil meerijden, kan hieronder terecht voor een rondje onboard.