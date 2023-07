De Rus, die ongedeerd kon uitstappen, legde uit dat hij niet zat op te letten. "Ik had geen lekke band, ik ging zelf gewoon te veel over die rode kerbstone", stak Kvyat de hand in eigen boezem. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Ik veranderde op dat moment dingen op mijn stuur en keek gewoon niet goed op de baan."

Na het analyseren van de eerste informatie kwam Kvyat echter op zijn woorden terug. "Ik dacht dat het mijn eigen fout was en kijk altijd eerst naar mezelf, maar uit videomateriaal blijkt dat er iets buiten mijn schuld om is gebeurd. We moeten de data goed analyseren om uit te zoeken wat er precies aan de hand was op dat moment."