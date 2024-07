Onder goede omstandigheden ging de eerste vrije training voor de Grand Prix van België van start. Eerder op de dag regende het nog flink, waardoor het buiten de baan aardig nat was. Dat ontdekte Daniel Ricciardo in de eerste bocht. De RB F1-coureur ging te ver over de natte kerbstones en verloor de controle over zijn bolide. Hij kon het setje banden direct afschrijven, al bleef hij verder zonder schade.