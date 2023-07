VIDEO: Ricciardo sneuvelt in Q1 na schrappen rondetijd wegens track limits Het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije zit erop en voor vijf coureurs is het doek gevallen. Voor Daniel Ricciardo zijn de druiven het zuurste. De AlphaTauri-coureur reed aan het einde een rondetijd die goed genoeg was voor plaatsing voor Q2, totdat die rondetijd werd geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits. Ricciardo moet het zodoende doen met de negentiende startplek, waarmee hij alleen Nico Hülkenberg achter zich houdt. Ook voor Alexander Albon, Zhou Guanyu en Logan Sargeant is het doek gevallen na het eerste deel van de kwalificatie.