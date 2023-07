VIDEO: Ricciardo knalt na proefstart bijna op Zhou tijdens VT3 F1 Hongarije Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu zijn aan het einde van de derde vrije training in Hongarije met de schrik vrijgekomen. De teruggekeerde AlphaTauri-coureur maakte in de pits een proefstart, om vervolgens bij het uitkomen van de pitstraat bijna achterop de Alfa Romeo van de Chinees te rijden. Zhou ging op dat moment aan de kant voor een snellere deelnemer, maar had zelf niet door dat Ricciardo op dat moment de pits verliet. De Australiër kon net op tijd uitwijkende actie ondernemen, zonder de rijder op de ideale lijn echt in de weg te zitten.