VIDEO: Déjà-vu voor Ferrari-coureur Leclerc

Gelukkig voor de Monegask bleef de schade beperkt tot een losse voorvleugel en dus kon hij terugkeren naar de pits. Uiteindelijk klokte Leclerc in de tweede sessie de vierde tijd, achter Sergio Perez, Max Verstappen en Carlos Sainz.

Het is niet voor het eerst dat Leclerc in Baku hardhandig in aanraking komt met de baanafzetting. De crash – hoewel op een veel lagere snelheid – deed een beetje denken aan zijn ongeluk twee jaar geleden in bocht 8. Dat was echter tijdens de kwalificatie en de schade was destijds veel groter.