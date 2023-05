VIDEO: Crash Leclerc betekent einde kansen Verstappen in Q3 Miami Na de eerste run in Q3 in Miami staat de druk er vol op bij de coureurs. Met name bij Max Verstappen, die na een moment in zijn eerste run zonder tijd zit. Charles Leclerc is de eerste die aan de laatste run begint en zoekt de limiet op en gaat eroverheen. De Monegask verliest de controle over de SF-23, crasht in de TecPro-muur en tekent voor een vroegtijdig einde van de kwalificatie.