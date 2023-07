VIDEO: Coureurs worstelen met lastige omstandigheden Q1 Silverstone De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië verloopt in Q1 onder verraderlijke omstandigheden. Door de natter wordende baan worstelt Alexander Albon net als Nico Hülkenberg met overstuur en stuitert Logan Sargeant over het gras. In de pitstraat gaat het bijna fout, maar dan tussen Oscar Piastri en Nyck de Vries.