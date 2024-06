VIDEO: Continu nieuwe leider in F1-race Canada

Wat een spektakelstuk In Montreal. De ene na de andere coureur glibbert en glijdt, met de crash van Logan Sargeant als hoogtepunt. Vooraan is het ook een gevecht om de eerste plek, want binnen een aantal rondes hebben we drie andere leiders gehad. George Russell verloor zijn leiding aan Lando Norris, die achter de safety car P1 moest overgeven aan Max Verstappen. Die laatste zit niet eens in deze video, moet je nagaan hoe snel alles gaat daar.