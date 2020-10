VIDEO: Circuitgids Portimao: De eerste ronden met Mercedes

Sinds het verdwijnen van de Portugese Grand Prix Formule 1 in 1996, toen op Estoril, hebben we geen Formule 1 meer in het Zuid-Europese land gezien, maar daar komt dit weekend verandering in op het Circuit de De Algarve.

Portimao is een populaire baan in de wereld van de endurance en de superbikes dankzij enorme hoogteverschillen en snelle, blinde bochten. De hele Formule 1-paddock kijkt nu al uit naar de actie dit weekend, maar Mercedes verschaft je al een blik op het circuit in een F1-wagen. Rij mee met Mercedes-simulatorrijder Esteban Gutierrez.