Begint het al te kriebelen? Over ruim veertien dagen rijden Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en alle andere Formule 1-coureurs de pitstraat uit voor de Dutch Grand Prix. De organisatie is al weken alles druk aan het opbouwen en zet nu de laatste puntjes op de i voor de 2022-editie van de Nederlandse Grand Prix. De tribunes staan, de units in de paddock ook en achter de hoofdtribune is een fanzone gebouwd. In het weekend van 4 september gaat het dan eindelijk los.

Bekijk de stand van zaken in bovenstaande video.