VIDEO: Albers fan van nieuw sprintformat: "Biedt kleine teams een kans" Oud-Formule 1-coureur Christijan Albers verwelkomt het nieuwe sprintformat van de Formule 1. Het biedt volgens hem met name de kleinere teams een grotere kans om meer vooraan te rijden, aangezien er slechts één vrije training is. Voormalig F1-motoringenieur Ernest Knoors bekijkt het meer van de kant van de monteurs en betwijfelt of er wel harder wordt geracet nu het resultaat geen invloed heeft op de startvolgorde van de Grand Prix.