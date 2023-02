Klokslag 08.00 uur Nederlandse tijd sprong het licht in Bahrein op groen. Hoewel de nieuwe RB19 daarvoor al door diverse fotografen en journalisten gespot was, begon het echte werk pas later. Max Verstappen opende namens Red Bull Racing het testwerk in Sakhir. De Nederlander reed in totaal 71 ronden, met als snelste tijd een 1.32.959. Hiermee plaatste de regerend wereldkampioen zich kort voor de lunchpauze bovenaan de tijdenlijst. Dit tot tevredenheid van teambaas Christian Horner.

"Het was een prima ochtend. Hij zat er meteen vanaf het begin bij. Dat is een goede zaak. Het team heeft in de winter ontzettend hard gewerkt. De RB19 is een evolutie van de RB18 en die auto bracht ons veel succes, maar het is nog te vroeg om echte uitspraken te doen [over hoe sterk we zijn]", blijft de Brit voorzichtig tegen Viaplay. Op de vraag hoe je leert tijdens een test, ondanks dat het tempo drie seconden verwijderd is van de kwalificatietijden, antwoordt de chef. "We leren altijd. Na elke ronde die je rijdt weet je weer meer. Het is een sport die op en om data draait. Wij zijn voortdurend bezig om met de zeshonderd sensoren op de auto kennis en data te verzamelen. Er valt altijd iets te leren."

Net als in 2021 krijgen de teams ook dit jaar maar drie dagen voorbereidingstijd. Zaterdag eindigt het testwerk in Bahrein. Slechts een week later vindt daar de seizoensopener plaats. Is drie dagen te veel voor het team? "Het is haast te veel", zegt Horner gekscherend.