VIDEO: Charles Leclerc verremt zich en voorkomt crash in VT1 Baku Charles Leclerc rijdt enkele ronden op de harde band en die verlopen prima, totdat hij richting bocht 7 zich lichtjes verremt en daardoor rechtdoor moet. De uitloopstrook in die bocht is minimaal, maar de Monegask weet te voorkomen dat hij schade oploopt en kan zijn weg, na even achteruit te rijden, vervolgen en bezoekt meteen de pitstraat.