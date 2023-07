VIDEO: Leclerc verliest posities door verprutste pitstop F1 Hongarije Charles Leclerc staat voor een behoorlijke kluif om nog tot een goed resultaat te komen in de Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur lag op de vijfde positie toen hij zijn eerste pitstop van de race maakte. Die pitstop verliep echter desastreus: de pitcrew van Ferrari had maar liefst 9,4 seconden nodig voor de bandenwissel. Het gevolg is dat Leclerc niet alleen een positie verloor aan teamgenoot Carlos Sainz, maar uiteindelijk ook aan Sergio Perez. Daardoor bivakkeert hij momenteel op de achtste plek, al moet George Russell zijn eerste pitstop nog maken.