VIDEO: Leclerc uitgeschakeld na negentiende tijd in Q1 F1 Spanje De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje is vroegtijdig ten einde gekomen voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur voelde zich niet helemaal op zijn gemak in de Ferrari SF-23, bivakkeerde in Q1 bijna de hele tijd in de onderste regionen en kwam uiteindelijk niet verder dan de negentiende tijd. Hij strandt zodoende in het eerste segment van de kwalificatie, net als Kevin Magnussen, Alexander Albon, Logan Sargeant en Valtteri Bottas. De beelden van de slotfase van Q1 zie je in de onderstaande video.